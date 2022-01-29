Москвичам рассказали о главных событиях в мире

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Полиция в Оттаве попросила подкрепления из других городов из-за акции против коронавирусных ограничений. На этот раз выступили дальнобойщики. Тысячи грузовиков выехали из провинции Британская Колумбия и других частей страны. Событие попало в книгу рекордов Гиннеса: в акции участвует примерно 80 тысяч фур.
Водители требуют отмены всех мер, связанных с пандемией, и принудительной вакцинации в частности. Демонстрация должна начаться сегодня. Ранее премьер Канады назвал дальнобойщиков маргиналами и заявил, что все средства собранные на проведение акции на счетах заморожены.
На польско-белорусской границе начали возводить стену, чтобы остановить наплыв беженцев в Европу. Недалеко от пропускного пункта "Кузница" в Подляском воеводстве уже замечена спецтехника, строители и военные. По плану высота стены составит 5,5 метров, а длина – почти 200 километров. Это примерно половина общей протяженности границы между Белоруссией и Польшей.
Проект оценили в 353 миллиона евро (более 31 миллиарда рублей). Ситуация на границе двух государств обострилась в ноябре. Тысячи беженцев из стран Восточной Европы и Африки попытались прорваться в Европу. Тогда президент Белоруссии заявил, что мешать им в этом не намерен. И Польша решила отгородиться.
В Нидерландах водитель министра здравоохранения случайно попал в новости – камеры сняли, как мужчина покупает запрещенные вещества, пока его шеф отвечает на вопросы журналистов. После выхода материала в эфир вопросы появились к самому водителю.
Теперь ему грозит штраф. По местным законам на улицах городов покупать наркотики нельзя, однако крупными неприятностями это не оборачивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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