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В мире

Аномальный ливень с градом обрушился на Оман

Аномальный ливень с градом обрушился на Оман

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В Омане аномальные ливень с градом за сутки превратили пустыню в озеро. Судя по кадрам, разрушительные потоки сметали все на своем пути на городских улицах, а дороги стали непроходимыми.

Тем временем в австрийских Альпах лыжникам удалось попасть под снежную лавину и выжить. Все произошло на северо-западе страны, а именно на курорте Лех Цюрс. Очевидцы успели снять видео, как лавина накрыла спортсменов, которая могла не оставила им шансов. Однако именно эти кадры помогли спасателям найти и спасти людей. Четверых эвакуировали на вертолете и доставили в больницу. Остальные не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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