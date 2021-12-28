Новости мира: в Канаду пришли экстремальные морозы

В Канаду пришли экстремальные морозы. В центральной части, а также западных районах страны температура опустилась до минус 50 градусов. Синоптики распространили экстренное предупреждение и попросили местных жителей не выходить на улицу. Экстремальные холода задержатся в Канаде на несколько дней. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Клубы "Париж" и "Лион" выбыли из Кубка Франции по футболу. Все дело в матче, который был прерван из-за беспорядков на трибунах. Дисциплинарный комитет решил присудить командам техническое поражение, после чего клубы и вылетели с турнира. Игра прошла 17 декабря. После первого тайма на трибунах начались драки, фанаты достали фаеры, а в финале толпа выбежала на поле. Матч доигрывать не стали. Кроме того, "Лион" оштрафовали на более чем 50 тысяч евро, а болельщикам запретили посещать гостевые матчи до конца сезона. "Парижу" назначили штраф в размере 10 тысяч евро, следующие пять матчей на домашнем стадионе пройдут без зрителей.

В армии США появился робот. Пока он просто накладывает еду в столовой. Зовут нового помощника Альфред, и это роботизированная рука, которая принимает заказы от военных и собирает их в салат-баре. На одно блюдо у Альфреда уходит около минуты. Новую технологию будут тестировать до конца апреля.

Владелец Tesla взорвал свою машину, чтобы не платить за ремонт более 20 тысяч евро. Все это мужчина разумеется снял на видео. В ролике Туомас Катайнен из Финляндии объяснил, что его автомобиль 2013 года стал часто ломаться. В автоцентре выяснилось, что электрокар не починить без полной замены батареи, а она стоит колоссальных денег, поэтому Туомас и решил эффектно попрощаться с Tesla. В машину поместили 30 килограммов динамита, а за руль посадили манекен с лицом Илона Маска.