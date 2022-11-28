Катарцы потребовали отправить в тюрьму болельщицу сборной Хорватии за фотосессию

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Катарцы потребовали отправить в тюрьму болельщицу сборной Хорватии. 29-летняя модель Ивана Кнолл устроила фотосессию в купальнике посреди улицы. Перед чемпионатом катарские власти предупреждали о правилах поведения женщин в стране. В них говорилось, что девушки должны одеваться скромно, закрывая шею, плечи и грудь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.