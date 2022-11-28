Работники железных дорог устроили забастовку в Австрии

В Австрии в данный момент бастуют работники железных дорог. На работу не вышли около 50 тысяч сотрудников, сообщили местные СМИ.

Из-за протестов по всей стране остановились поезда, а также прервано железнодорожное сообщение с соседними государствами. Рабочие требуют повысить им заработную плату на 400 евро, однако работодатель согласился лишь на 200 евро. Это железнодорожников не устроило, поэтому они собираются бастовать до вечера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.