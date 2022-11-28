Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока для экономии энергии

Большой адронный коллайдер остановился из-за нехватки электричества в Евросоюзе. Европейская организация по ядерным исследованиям прекратила работу ускорителя частиц на две недели раньше запланированного срока. Кроме того, в 2023 году эксплуатацию коллайдера сократят примерно на 20%. Таким способом в организации пытаются экономить электроэнергию.

Большой адронный коллайдер запустили в 2008 году. Его создали при участии физиков из многих государств, в том числе из России. Он находится на границе Швейцарии и Франции.

С помощью коллайдера удалось сделать одно из основных открытий современной физики – было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.