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Американских пенсионеров-оружейников вернули на работу из-за спецоперации на Украине

Американских пенсионеров-оружейников вернули на работу из-за спецоперации на Украине

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Американские производители оружия планируют вернуть на работу специалистов-пенсионеров, а также разбирать старые радиоприемники. Компании стараются выполнить заказы, которых после начала конфликта на Украине становится все больше.

Ранее газета Washington Post заявила, что США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину. Что в скором времени планируют отправить Киеву?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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