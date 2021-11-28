Новости мира: шторм в Великобритании и экопротесты в Сербии

В Великобритании сильный шторм "Арвен" никак не успокоится. Непогода уже унесла жизни трех человек. Самый разрушительный ветер в прибрежных районах. Со скоростью до 160 километров в час он сносит крыши и валит деревья.

Экоактивисты парализовали автомобильное движение в Сербии. Так они отреагировали на планы властей разрешить международному концерну добывать литий в стране. Демонстранты перекрыли несколько трасс.

В Перу тысячи протестующих прошагали по улицам Лимы. Они требуют объявить импичмент президенту из-за того, что Кастильо незаконно использовал госсредства. Ситуацию подогрела и необычная находка. В ванной президентского дворца нашли 20 тысяч долларов.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.