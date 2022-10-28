Новости мира: протесты прошли во Франции и Германии

Многотысячная акция протеста состоялась в Париже: с требованием повысить зарплату вышли работники разных отраслей. Митинг организовала Всеобщая конфедерация труда. Люди заявляли, что нынешнего оклада им ни на что не хватает. Кроме того, протестующие выступали за снижение пенсионного возраста.



Также протесты прошли одновременно в нескольких немецких городах. Общая тема протестов – энергокризис и повсеместный рост цен. Говорили люди и о бесплатной вакцинации. А в Мюнхене еще потребовали прекратить поставки оружия в районы конфликтов.

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