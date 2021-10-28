Россиянам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

По востоку Техаса пронесся торнадо. Шесть мощных воронок валили деревья и столбы, срывали крыши с домов и рвали провода. В воздух поднимались крупные обломки. В небе были видны яркие вспышки. По прогнозам синоптиков, далее шторм будет смещаться к побережью Мексиканского залива.

Циклон устроил хаос и на Сицилии. Ливень, град и шторм вызвали сильнейший потоп. Людей эвакуируют из домов. По предварительным данным, погибли двое, один числится пропавшим без вести. Трассы затопило. Движение остановилось. Несколько сел из-за стихии в изоляции. Закрыты школы и учреждения. Непогода затруднила работу и аэропорта. До сих пор в регионе красный уровень метеоопасности.

Около 6 тысяч мигрантов подходят к столице Мексики. Там они хотят попросить у правительства страны оформить им документы, с которыми можно было бы легально жить на территории Мексики. Национальная комиссия по правам человека попросила полицию не применять к беженцам силу и не разгонять их. Уточняется, что мексиканские власти всячески стараются сократить поток беженцев. За год на границе задержано 1 миллион 700 тысяч человек.

Противники вакцинации перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена. Сотни людей требовали отменить решение об обязательных прививках для работников городских служб. На улицу вышли полицейские, пожарные, врачи скорой помощи и коммунальщики. Сейчас в случае отказа от прививки, муниципальных работников отправляют в неоплачиваемый отпуск, а позже им грозит увольнение.

В Лондоне несколько десятков сторонников основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа собрались у здания суда. Там на данный момент идет дело о его экстрадиции в США. Демонстранты играли на барабанах, пели, танцевали и скандировали лозунги. Сторонники Ассанжа требовали не выдавать его штатам и не наказывать за распространение информации. Полиция участников акции разгонять не стала. В США основателя Wikileaks обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Хулиганы сожгли 15 автомобилей во французском городе Алансон. В беспорядках участвовало около 30 человек. На место ЧП немедленно выехали полицейские и пожарные, однако злоумышленники набросились на них и попытались помешать тушению огня. Никто не пострадал, но на наведение порядка на улицах города ушло несколько часов.

В США выпустили первый гендерно-нейтральный паспорт. Документ получит гражданин, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. В графе "пол" в этом паспорте стоит отметка "Х". Кому именно выдадут такое удостоверение, точно неизвестно, но американские СМИ полагают, что документ получит Дана Ззим – интерсексуал, который уже судился за право не быть ни мужчиной ни женщиной. В следующем году планируется начать массовый выпуск подобных паспортов.