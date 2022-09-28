Мощнейший ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды. Океан затапливает все на своем пути, по улицам городов плавают акулы. Эти кадры сняты в городе Форт-Майерс. Некоторые местные жители спасаются от стихии силой американского флага. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.