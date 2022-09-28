Новости часа: в Босфоре перекрыто движение из-за аварии сухогруза, следующего в Россию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Босфоре перекрыто движение из-за аварии сухогруза, следующего в Россию. Об этом сообщила береговая охрана Турции.

Мобилизованные смогут бесплатно получить ряд социально значимых нотариальных слуг. Об этом рассказал вице-спикер СФ.

Расписание поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится 2–3 и 8–19 октября, проинформировал Дептранс.