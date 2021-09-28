Обстановка на границе Косова накаляется. К косовскому спецназу, стянутому в этот район, присоединились американские, польские и канадские военные.

Зону конфликта патрулируют вертолеты и истребители. По другую сторону границы местные жители строят баррикады.

Формально ситуация обострилась из-за того, что в Приштине приняли закон, по которому сербы при въезде на территорию Косово должны снимать свои автомобильные номера.

Однако многие наблюдатели считают, что весь военный спектакль устроен силами НАТО, и международные миротворцы нужны для того, чтобы включить в Альянс последние 2 балканских страны, которые туда пока не входят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.