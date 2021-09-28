McDonald’s во Франции отказался от бутилированной воды

McDonald’s во Франции решил сократить распространение пластика в мире. Компания перестала закупать бутилированную воду. Теперь в меню ресторана – напитки исключительно в картонных стаканчиках.

Но власти не особо довольны сложившейся ситуацией. Как пишут в местных СМИ, компания просто наливает эту воду из-под крана и пропускает через фильтр.

При этом стоит она недешево – за стакан объемом 250 миллилитров придется отдать почти 2 евро – примерно 140 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.