В Индии на время экзаменов отключили интернет

В индийском штате на 12 часов отключили интернет. Это сделали для того, чтобы люди не списывали во время экзаменов.

Экзамены в это время сдавали претенденты на должность учителя. Пройти тест вызвались более 1,5 миллиона человек.

Некоторые все же пытались жульничать с помощью микронаушников и вшитых в подошву обуви Bluetooth-устройств. Пять человек за это арестовали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.