Российские миллиардеры под санкциями продолжают тратить крупные суммы в Британии – СМИ

Великобритания стала более гостеприимной для подсанкционных российских миллиардеров, пишет New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, некоторые бизнесмены продолжают тратить сотни тысяч на домашнюю прислугу и другие привилегии. При этом их банковские счета якобы заморожены.

Издание пишет, что, например, Михаилу Фридману Лондон позволил обналичить почти 400 тысяч долларов за девять месяцев. Сумма пошла в том числе на оплату частных поваров, водителей и домработниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



