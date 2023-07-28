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Политика

Российские миллиардеры под санкциями продолжают тратить крупные суммы в Британии – СМИ

Российские миллиардеры под санкциями продолжают тратить крупные суммы в Британии – СМИ

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Великобритания стала более гостеприимной для подсанкционных российских миллиардеров, пишет New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, некоторые бизнесмены продолжают тратить сотни тысяч на домашнюю прислугу и другие привилегии. При этом их банковские счета якобы заморожены.

Издание пишет, что, например, Михаилу Фридману Лондон позволил обналичить почти 400 тысяч долларов за девять месяцев. Сумма пошла в том числе на оплату частных поваров, водителей и домработниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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