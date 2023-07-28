Застрявших в аэропорту Еревана граждан РФ доставили в гостиницу

Застрявших в ереванском аэропорту россиян доставили в гостиницу. Более 100 пассажиров, прибывших в столицу Армении бортом из Москвы, порядка 10 часов напрасно прождали рейса в Вену.

Вылет, запланированный на полдень четверга, 27 июля, перенесли на вечер пятницы, 28 июля. Перевозчик, со слов туристов, постоянно откладывал рейс без объяснений и в итоге сослался на то, что лайнер находится на внеплановом техобслуживании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.