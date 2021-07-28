Новости мира: террористы обесточили столицу Афганистана

Жители Кабула остались без света. Линии электропередачи в столице Афганистана повредили боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан". Энергия не поступает и в соседние провинции. По информации местных СМИ, талибы фактически взяли город под свой контроль. Правда, сами они пока не взяли на себя ответственность за подрыв опор линии электроснабжения. Однако в последнее время обстановка в Афганистане обострилась именно из-за активных действий боевиков. В частности, они захватили переход на афганско-туркменской границе. Это произошло после вывода из региона войск НАТО. Теперь почти на всей территории Афганистана введен комендантский час.

Число пострадавших при взрыве в Леверкузене выросло до 31. Один человек погиб. На воздух взлетели несколько резервуаров с химикатами. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Насколько этот дым опасен для людей, первое время было непонятно, и горожан на всякий случай попросили не выходить на улицу. Причины случившегося до сих пор не установлены, расследование продолжается.

В немецком Хайкендорфе судят 84-летнего пенсионера, у которого нашли целый склад оружия и военной техники времен второй мировой войны. Еще в 2015 году полицейские обнаружили у него в подвале несколько единиц стрелкового оружия, торпеду, зенитное орудие и танк Пантера. Адвокаты пенсионера утверждают, что боевую машину он хотел всего лишь сдать в металлолом, но эксперты считают, что при желании Пантеру вполне можно завести и даже открыть огонь из ее орудия. Прокурор требует приговорить мужчину к условному сроку и штрафу в полмиллиона евро. Впрочем, даже если такой приговор будет вынесен, выплатить штраф вполне реально. Ведь о желании выкупить арсенал уже заявили несколько немецких коллекционеров и один из музеев США.

В центре Будапешта сотни людей вышли на демонстрацию против слежки за журналистами, оппозиционными политиками, бизнесменами и главами других государств. Якобы венгерские спецслужбы использовали для этого шпионскую программу Pegasus, разработанную в Израиле для слежки за террористами. В правительстве эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

На севере Италии, в районе знаменитого озера Комо, из-за сильных ливней сошло несколько оползней. Остановлено движение по нескольким трассам, жителей двух кварталов в городе Черноббио пришлось эвакуировать. На месте ЧП продолжают работать спасатели. Италия страдает от непогоды уже не первый день. Накануне шторм обрушился на Парму. Ливни там сопровождались сильным градом. Размер градин достигал 10 сантиметров.

От аномальных ливней страдает и Абхазия. Там уровень воды в реках поднялся уже на два метра. В зоне подтоплений оказались 350 жилых домов. Людей пришлось эвакуировать. Главный удар стихии пришелся по Гудаутскому району. В спасательной операции принимали участие десятки человек. В Сухуме был задействован поисково-спасательный отряд.

Эмануэль Макрон продолжает свое путешествие по Полинезии, которое уже назвали самой эпичной поездкой французского президента. Местные жители не устают украшать французского лидера огромным количеством бус. В Сети уже появились мемы, на которых пользователи с помощью фотошопа замотали Макрона в украшения с ног до головы. А в комментариях цитируют новогоднюю песенку "бусы повесили, встали в хоровод".