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В Южной Корее отказались от национальной системы определения возраста

В Южной Корее отказались от национальной системы определения возраста

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Жители Южной Кореи всей страной внезапно помолодели. Случилось это благодаря отказу от национальной системы определения возраста.

Уже при рождении младенцу прибавляют год жизни за время, проведенное в утробе. Кроме того, в стране становятся старше не в день рождения, а в начале нового календарного года. Поэтому тем, кто родился 31 декабря, на следующий же день исполняется два года.

Теперь в стране будут использовать международную систему – отсчет от даты рождения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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