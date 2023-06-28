В Южной Корее отказались от национальной системы определения возраста

Жители Южной Кореи всей страной внезапно помолодели. Случилось это благодаря отказу от национальной системы определения возраста.

Уже при рождении младенцу прибавляют год жизни за время, проведенное в утробе. Кроме того, в стране становятся старше не в день рождения, а в начале нового календарного года. Поэтому тем, кто родился 31 декабря, на следующий же день исполняется два года.

Теперь в стране будут использовать международную систему – отсчет от даты рождения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.