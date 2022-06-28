Жители Японии продолжили переживать аномальную жару

Жителям Японии приходится переживать аномальную жару в экстремальных условиях. Температура там поднялась до 35 градусов.

При этом власти попросили снизить потребление электричества. В частности, как можно меньше пользоваться кондиционерами, так как слишком велика нагрузка на сети. Специалисты опасаются, что могут возникнуть серьезные сбои, если не снизить потребление.

Ранее правительство Японии заявляло, что жаркое лето грозит проблемами с обеспечением электроэнергией некоторых районов Токио, севера острова Хонсю и других. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.