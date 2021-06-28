Индийский штамм коронавируса распространяется в Германии

Около 35% случаев заражения в ФРГ приходится на индийский штамм, который официально называют Дельта. Такие данные представили в Институте Роберта Коха.

Глава научного учреждения Лотар Вилер отметил, что большинство инфицированных "Дельтой" – люди в возрасте до 60 лет. Кроме того, он напомнил, что индийский штамм в основном поражает непривитых. Поэтому в этих условиях, по его словам, крайне важно как можно скорее сделать прививку и тем самым не допустить тяжелого течения заболевания.

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