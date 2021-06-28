В Абу-Даби все общественные места будут доступны только привитым

Власти Абу-Даби пошли на радикальные меры. С 20 августа все общественные места в городе, включая магазины, рестораны, развлекательные центры и спортивные залы будут доступны только для вакцинированных.

По данным властей, сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах хотя бы одну дозу вакцины получили уже 85 % населения. А к августу этот показатель должен превысить 90 %. Россиянам для въезда в страну сейчас необходимо предъявить результат ПЦР-теста и провести на карантине 10 дней.

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