В Великобритании выявили заражения лямбда-штаммом коронавируса

Штамм коронавируса "лямбда", возможно, уже попал в Россию, Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на врача-иммунолога Владимира Болибока. Шесть случаев заражения этим штаммом выявили в Великобритании. Местные Врачи предполагают, что все случаи заражения связаны с поездками за границу.

Лямбда-штамм коронавируса был ранее выявлен в Южной Америке. По мнению экспертов, у этого варианта заболевания есть множественные мутации, которые могут влиять на заразность вируса.

Основные симптомы лямбда-штамма: высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкусовых ощущений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.