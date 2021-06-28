В Швеции призвали вернувшихся из России болельщиков сесть на карантин

Шведских футбольных болельщиков, которые вернулись из России, призвали самоизолироваться. Уйти на карантин им посоветовал главный эпидемиолог страны, поскольку они побывали в Санкт-Петербурге, где сейчас сложная ситуация с коронавирусом.

Власти Швеции опасаются, что фанаты принесут инфекцию в семью и на рабочие места, как это случилось в Финляндии.

Как пишут местные СМИ, более 120 финских футбольных болельщиков заразились коронавирусом в России. Теперь власти хотят отправить данные о людях, которые пересекли границу без проверки, в местные муниципалитеты, чтобы болельщики прошли тестирование на COVID-19 дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.