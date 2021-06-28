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Москва 24

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В мире

06:30

В Швеции призвали вернувшихся из России болельщиков сесть на карантин

за рубежом видео Иван Лозовой Кристина Курума

Шведских футбольных болельщиков, которые вернулись из России, призвали самоизолироваться. Уйти на карантин им посоветовал главный эпидемиолог страны, поскольку они побывали в Санкт-Петербурге, где сейчас сложная ситуация с коронавирусом.

Власти Швеции опасаются, что фанаты принесут инфекцию в семью и на рабочие места, как это случилось в Финляндии.

Как пишут местные СМИ, более 120 финских футбольных болельщиков заразились коронавирусом в России. Теперь власти хотят отправить данные о людях, которые пересекли границу без проверки, в местные муниципалитеты, чтобы болельщики прошли тестирование на COVID-19 дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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