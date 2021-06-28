Новости мира: секретные документы о проходе британского эсминца у Крыма нашли на остановке

Британское правительство заявило о начале расследования скандальной истории с секретными документами, которые случайный прохожий нашел в мусорной куче рядом с автобусной остановкой. По данным британских СМИ, человек, который пожелал остаться неизвестным, поднял с земли стопку бумаги – около 50 листов. В документах якобы содержалась подробная информация об инциденте с военным эсминцем Defender, который российские пограничники отогнали от берегов Крыма, а также подробный план возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане. В Минобороны Британии уже заявили, что секретные документы мог потерять один из сотрудников ведомства.

Дональд Трамп собрал своих сторонников на митинг. Бывший президент США выступил перед избирателями в штате Огайо. Он предсказуемо обрушился с критикой на нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, вновь заявил о том, что результаты последних президентских выборов были фальсифицированы, и прозрачно намекнул, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. Митинг, прошедший под лозунгом "Спасем Америку", закончился мирно. Для полиции работы не нашлось.

Жертвами Торнадо в Чехии стали уже шесть человек, в том числе шестилетняя девочка. Во время удара стихии скорость ветра превышала 200 километров в час. Торнадо буквально сравнял с землей несколько деревень. Ранения получили более 200 человек. Людей, которые остались без крыши над головой, размещают во временных лагерях. Ущерб, по предварительным подсчетам, уже превысил полмиллиарда долларов. Сбор денег для помощи пострадавшим по всей стране ведут десятки благотворительных фондов.

В Майами продолжают разбирать обломки рухнувшего жилого дома. Спасатели вытащили из-под завалов уже 35 человек, в том числе маленького мальчика. Девять человек были найдены мертвыми либо скончались в больнице. Сколько именно человек находилось в доме, никто предположить не может. Многие квартиры там сдавались посуточно. Тем не менее спасатели считают, что под обломками могут находится еще около 150 человек. Что стало причиной обрушения, пока не известно.

В Ливане продолжаются беспорядки, вызванные резким падением курса национальной валюты. Демонстранты перекрывают улицы Бейрута и Триполи баррикадами и горящими покрышками. В центре ливанской столицы слышны выстрелы, сообщается о троих раненых. Пока обходится без жертв, полиция и армия стараются не вступать в конфликты с демонстрантами. Ливанский фунт с 2019 года упал по отношению к доллару в 10 раз. Экономисты говорят о кризисе банковской системы в стране. В больницах нет лекарств, на заправках невозможно купить топливо, а электричество в дома подается только два часа в сутки.

На знаменитой веломногодневке "Тур де Франс" болельщица стала виновницей массового завала на трассе. Женщина с большим плакатом выскочила буквально под колеса одного из лидера гонки. Тот упал и повалил за собой других спортсменов. Несколько человек получили серьезные травмы и были вынуждены сойти с дистанции. Болельщики нередко становятся причиной происшествий во время велогонок. Специалисты давно говорят о том, что на трассах нужно устанавливать барьеры, но пока этого не происходит.

Власти Китая опубликовали видео, снятое космическим зондом "Тяньвэнь-1" на Марсе. На кадрах видна пустыня, небольшие хребты, дюны и мелкие кратеры. Кроме того, видно, как по поверхности планеты двигается "Чжучжун". Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен в конце июля 2020 года, в мае этого года китайцы спустили на красную планету свой первый марсоход.