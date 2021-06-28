В Индии обнаружили новый смертельный вирус

Ученые обнаружили в Индии новый смертельный вирус – Нипах. Он передается человеку от животных, в основном от летучих мышей.

В ВОЗ уже назвали новый вирус самым опасным в мире. По предварительным данным, смертность от заболевания может достигать 75%. От него пока нет ни вакцины, ни лекарств. Вирус вызывает крайне тяжелые формы респираторных заболеваний и опухоль мозга.

Пока случаи заражения зафиксированы только в нескольких азиатских странах, но гарантии, что новая зараза не распространится по всей планете, никто дать не может. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.