Новости мира: акция протеста вновь прошла в Тбилиси

Акция протеста вновь прошла в Тбилиси, сотни людей собрались в центре города после принятия закона об иноагентах. Парламент Грузии почти единогласно преодолел вето президента и одобрил документ в первоначальной редакции.

В Великобритании нарастают студенческие выступления в поддержку Палестины и против военных действий Израиля. В университете Манчестера учащиеся захватили главный исторический корпус. Над крышей подняли палестинский флаг, а на фасаде вывесили петицию с требованиями.

Для въезда в Израиль россиянам необходимо заранее получить электронное разрешение. Правило начинает действовать с августа этого года. В израильском министерстве туризма объяснили, что документ не является визой.

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