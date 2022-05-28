Восстановлено движение на ряде улиц столицы, перекрытых из-за забега "Бегущие сердца" – Дептранс.

Россияне с 30 мая смогут получать в Индонезии, в том числе на Бали, визы по прибытии – СМИ.

Фестиваль пионов и ирисов пройдет в "Аптекарском огороде" с 3 по 23 июня.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.