Новости мира: ситуация с оружием в США и арест охранников королевы в Великобритании

Дональд Трамп призвал разрешить американским учителям скрытно носить огнестрельное оружие. Экс-президент США считает, что вооруженные педагоги, пройдя необходимую подготовку, смогут защитить учеников от так называемых школьных стрелков.

В Великобритании охранников королевы Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками. Среди задержанных шесть солдат Ирландской гвардии и один колдстример. Задержали их во время рейда прямо перед парадом в честь Платинового юбилея Елизаветы II.

В городах Великобритании могут закрыться плавательные бассейны. Для поддержания их в рабочем состоянии требуется слишком много электричества, а из-за антироссийских санкций энергия в Европе становится дефицитом.

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