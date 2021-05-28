В Индии выявлено самое низкое за 44 дня число заболевших COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Индии за сутки выявили минимальное число заболевших за последние 44 дня – 186 364 человека. Об этом сообщает местный Минздрав. С 5 апреля в стране ежедневно регистрируют более 100 тысяч заразившихся. В мае показатель пять раз превышал отметку 400 тысяч. Именно в Индии поставили суточный мировой антирекорд по новых случаям за все время пандемии. Однако последние две недели ситуация выправляется, число выздоровевших превышает число заболевших.

В Бразилии против карантина в некоторых штатах выступил сам президент, известный ковид-диссидент, сам переболевший Жаир Болсонару. Он обратился в Верховный суд с требованием отменить локдаун и комендантский час в трех областях. Сейчас Бразилия на третьем месте в мире по заболеваемости. Впереди только Индия и США. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.