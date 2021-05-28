В Чикаго идея отделить привитых посетителей ресторанов от непривитых вызвала скандал

Идею организовать в ресторанах зоны для непривитых обсуждают не только в России, но и в Штатах. С ней выступило новое руководство Чикаго, и тут же разразился скандал.

Начали искать примеры в истории и проводить аналогии, когда, например, темнокожие имели право сидеть только на последних рядах автобусов и пили из отдельных фонтанчиков.

Предложение властей тут же окрестили "медицинским фашизмом". Непривитые явно будут находиться в менее выигрышном положении, чем привитые. Активисты переживают, что люди, которые не смогут вакцинироваться, станут изгоями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.