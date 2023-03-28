Забастовка началась на нефтеперерабатывающем заводе во Франции

Во Франции продолжаются волнения. Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, вызвала многочисленные акции протеста. По последней информации французских СМИ, началась забастовка на нефтеперерабатывающем заводе. Во многих регионах возникла нехватка топлива.

Французские СМИ приводят цифры: в общей сложности на 650 заправках в стране сейчас нет ни одного вида топлива. Кроме того, в аэропортах Орли, Марселя, Тулузы и Бордо могут отменить четверть рейсов.

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