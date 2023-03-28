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Масштабная забастовка в Германии парализовала транспортное сообщение

Масштабная забастовка в Германии парализовала транспортное сообщение

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Крупнейшая за 30 лет забастовка в Германии парализовала транспортное сообщение. В стране не работают аэропорты, вокзалы и порты.

Работники транспорта требуют повысить зарплаты минимум на 500 евро в месяц. На дорогах Германии повсеместно возникают заторы, так как многие жители вынуждены пользоваться личными автомобилями. Такая ситуация длится уже сутки.

Представитель железнодорожного концерна сообщил, что движение железнодорожного и воздушного транспорта в Германии 28 марта будет постепенно восстанавливаться, однако пассажиры должны быть готовы к отменам и задержкам поездов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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