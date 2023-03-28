Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

В мире

Протестующие развели костры на улицах Израиля

Протестующие развели костры на улицах Израиля

Снежная лавина сошла с горы Тимпаногос в США

Более 60 человек пропали без вести после схода оползня в Эквадоре

Шесть человек пострадали в ДТП в Японии

Команда инженеров создала копию костюма персонажа Джона Уика

Кейт Миддлтон призналась, что более авантюрна, чем принц Уильям

Монету с изображением Хогвартса выпустили в Великобритании

Комиссия от Минкульта Украины проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре

Во Франции мобилизовали большое количество силовиков из-за новой забастовки

Новости мира: поезд с нефтепродуктами опрокинулся в американском штате Северная Дакота

В ночь на 28 марта на улицах Израиля полыхали костры. Там продолжаются стихийные протесты, которые вспыхнули днем ранее. Причиной волнений послужила судебная реформа. Верховный суд хотят лишить возможности оказывать влияние на решения законодательных и исполнительных органов.

Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что судебная реформа приостановлена до лета. Однако протестующие не сдаются – группы людей на улицах бьют в барабаны и выкрикивают антиправительственные лозунги. Разведенные ими костры потушили пожарные, а толпу всю ночь разгоняла конная полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика