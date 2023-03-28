Протестующие развели костры на улицах Израиля

В ночь на 28 марта на улицах Израиля полыхали костры. Там продолжаются стихийные протесты, которые вспыхнули днем ранее. Причиной волнений послужила судебная реформа. Верховный суд хотят лишить возможности оказывать влияние на решения законодательных и исполнительных органов.

Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что судебная реформа приостановлена до лета. Однако протестующие не сдаются – группы людей на улицах бьют в барабаны и выкрикивают антиправительственные лозунги. Разведенные ими костры потушили пожарные, а толпу всю ночь разгоняла конная полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.