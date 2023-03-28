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Команда инженеров создала копию костюма персонажа Джона Уика

Команда инженеров создала копию костюма персонажа Джона Уика

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Фанаты персонажа Джона Уика теперь могут приобрести костюм-тройку, как у своего кумира. Команда инженеров создала практически точную копию – 20 слоев кевлара, шерсть и особый вид пластика сделали его по-настоящему пуленепробиваемым. Пиджак и жилетка останавливают пули 45-го калибра.

Насколько на это способны брюки – неизвестно. На создание костюма ушло 1,5 года и 96 тысяч долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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