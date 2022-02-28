Форма поиска по сайту

28 февраля 2022, 10:00

в мире

Несколько американских штатов отказались от продажи российской водки

Несколько американских штатов приняли решение отказаться от продажи российской водки. Такие меры были приняты в Виргинии, Огайо, Нью-Гэмпшире и Юте.

Эксперты отмечают, что это символичные шаги, потому что немногие бренды, импортируемые в США, все еще производят алкоголь в России. Согласно данным компании, отслеживающей продажи спиртных напитков, менее 1% водки, потребляемой в Америке, производится в России.

Российский алкоголь убирают с полок магазинов и в Канаде. С подобными инициативами выступили власти нескольких провинций. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Спецоперация на Украине
