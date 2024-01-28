Новости мира: около 45 тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Мадрида

Около 45 тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Мадрида против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и председателя правительства страны Педро Санчеса. Многие принесли с собой флаги Испании и Евросоюза.

В Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви во время службы. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. Один человек погиб, еще несколько получили ранения, они сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Легендарную картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", выставленную в Лувре, облили супом. Таким образом экоактивисты пытались привлечь к себе внимание. Они выкрикивали лозунги о праве на здоровое питание.

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