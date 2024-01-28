Новости мира: тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников

Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников, которых удерживает ХАМАС. Люди требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху заключить соглашение с Палестиной. Перед резиденцией премьер-министра начались стычки с полицией и задержания.

В американском штате Арканзас, в национальном парке "Алмазный кратер", французский турист нашел крупный камень. Место известно тем, что гости могут попробовать самостоятельно поискать там драгоценности. Турист купил такой мастер-класс и в итоге обнаружил коричневый алмаз более 7 карат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.