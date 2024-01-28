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Новости

Новости

28 января, 08:30

В мире

Новости мира: фермеры перекрыли автостраду, которая соединяет север Италии с югом

Новости мира: фермеры перекрыли автостраду, которая соединяет север Италии с югом

Новости мира: французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать блокаду Парижа

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Итальянские фермеры разделили страну пополам на несколько часов. Около 100 тракторов перекрыли центральную автостраду неподалеку от Рима, которая соединяет север Италии с югом. Люди требовали справедливую цену на свою продукцию вместо субсидий.

"Париж и пригород будут в полной блокаде", – с таким заявлением выступил французский профсоюз фермеров. Начиная с ночи понедельника, 29 января, и минимум до пятницы, 2 февраля, они планируют препятствовать всяческим поставкам товаров в столицу.

Тысячи человек в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников, похищенных движением ХАМАС. Люди требуют заключить соглашение с Палестиной.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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