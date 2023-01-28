Москвичам рассказали о последних зарубежных событиях

Тысячи жителей Афганистана возмущены случившимся в Швеции, Дании и Нидерландах.

Неделю назад ультраправый политик сжег Коран у здания посольства Турции в Стокгольме. Накануне он провел очередную акцию с сожжением экземпляра священной книги уже у мечети в Копенгагене. А в Нидерландах другой активист бросил Коран в огонь у здания Палаты представителей.



Стихийные демонстрации охватили большинство крупнейших городов США в связи со смертью афроамериканца в Мемфисе. Автомобиль 29-летнего Тайра Николса 7 января остановил дорожный патруль, несмотря на отсутствие нарушений. В итоге пятеро полицейских избили мужчину "за неосторожное вождение", после чего тот попал в больницу и через три дня скончался. Президент Джо Байден осудил насилие полицейских и призвал граждан к тому, чтобы протесты оставались мирными.

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