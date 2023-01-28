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В мире

Москвичам рассказали о последних зарубежных событиях

Москвичам рассказали о последних зарубежных событиях

Нападение со стрельбой произошло в синагоге в Восточном Иерусалиме

Количество погибших в теракте в Иерусалиме увеличилось до 8 человек

Пятеро человек погибли при стрельбе в Иерусалиме

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Полиция Италии показала видео из квартиры, где скрывался главарь "Коза Ностры"

Самый большой город Новой Зеландии затопило после ливней

Длинные очереди образовались к храмам и монастырям в Китае

Здание викторианской церкви оказалось разрушено после пожара в Лондоне

Президент Азербайджана назвал терактом нападение на посольство страны в Иране

Тысячи жителей Афганистана возмущены случившимся в Швеции, Дании и Нидерландах.
Неделю назад ультраправый политик сжег Коран у здания посольства Турции в Стокгольме. Накануне он провел очередную акцию с сожжением экземпляра священной книги уже у мечети в Копенгагене. А в Нидерландах другой активист бросил Коран в огонь у здания Палаты представителей.

Стихийные демонстрации охватили большинство крупнейших городов США в связи со смертью афроамериканца в Мемфисе. Автомобиль 29-летнего Тайра Николса 7 января остановил дорожный патруль, несмотря на отсутствие нарушений. В итоге пятеро полицейских избили мужчину "за неосторожное вождение", после чего тот попал в больницу и через три дня скончался. Президент Джо Байден осудил насилие полицейских и призвал граждан к тому, чтобы протесты оставались мирными.

Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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