Во Франции прошла общенациональная обстановка

Во Франции началась общенациональная обстановка. Сотни учителей, врачей и водителей не вышли на работу. На забастовку пришел даже кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон.

Люди требуют повышения зарплаты из-за рекордной для страны инфляции. На плакатах надписи "Моя вывеска прогнила, моя зарплата тоже" и "Повышение заработной платы, сокращение акционеров".

Бастующие, судя по кадрам, настроены весьма оптимистично – активно пританцовывают на улицах. Минимальный размер оплаты труда во Франции до выплаты налогов и социальных сборов – 1 603 евро. С января его подняли лишь на 0,9%, а инфляция при этом составила 2,8%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.