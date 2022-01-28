Во Франции прошла общенациональная обстановка

28 января, 22:30
Во Франции началась общенациональная обстановка. Сотни учителей, врачей и водителей не вышли на работу. На забастовку пришел даже кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон.
Люди требуют повышения зарплаты из-за рекордной для страны инфляции. На плакатах надписи "Моя вывеска прогнила, моя зарплата тоже" и "Повышение заработной платы, сокращение акционеров".
Бастующие, судя по кадрам, настроены весьма оптимистично – активно пританцовывают на улицах. Минимальный размер оплаты труда во Франции до выплаты налогов и социальных сборов – 1 603 евро. С января его подняли лишь на 0,9%, а инфляция при этом составила 2,8%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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