Великобритания отменила обязательное ношение масок

Масочный режим в Великобритании отменили настолько резко, что на входных группах супермаркетов еще не успели убрать соответствующие таблички. Часть британцев принимают свободу от ковида за английский юмор от своего премьер-министр Бориса Джонсона и по-прежнему опасаются за свое здоровье.

Великобритания стала первой в мире страной, отменившей все пандемийные ограничения после нескольких локдаунов. Такое решение принял Борис Джонсон, который две недели назад нарушил свои же собственные запреты о вечеринках.

Вирусологи сомневаются, что пандемия пойдет на спад, а вот политологи уверены, что оказав стране не самый удачный пример, министр сделал выбор в пользу политической репутации, а не эпидемиологической обстановки в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.