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Москва 24

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В мире

16:45

Россиянам рассказали, в каких странах отменили антиковидные ограничения

за рубежом видео Никита Гмыза

Великобритания отменила масочный режим, как и почти все другие антиковидные ограничения. Такое радикальное решение приняли практически сразу после того, как заболеваемость начала спадать.

Вслед за Британией еще несколько стран решили отказаться от антиковидных мер. Полностью их отменяют в Дании, смягчили требования Израиль и Таиланд.

По мнению вирусологов, резкая отмена ограничений в Британии может быть связана со скандалом, в который угодил Борис Джонсон, развлекаясь на вечеринке во время пандемии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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