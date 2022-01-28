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В мире

16:30

Таджикистан и Киргизия создадут совместную комиссию по расследованию конфликта на границе

за рубежом происшествия видео Никита Гмыза

Бишкек и Душанбе договорились создать совместную комиссию для расследования обстоятельств конфликта на границе. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Делегации двух стран уже встречались ранее. Для начала приняли решение обеспечить возвращение домой всех местных жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома, отвести от линии границы войска и разблокировать все дороги.

Перестрелка между пограничниками двух стран произошла накануне. Длилось это несколько часов с использованием тяжелой артиллерии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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