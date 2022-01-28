Паспорта с картинками из комиксов введут в Бельгии

В Бельгии начнут вводить паспорта с картинками из комиксов. Рисунки будут использоваться в качестве фона для штампов и печатей. Делается это для того, чтобы защитить документ от подделок.

Как отметили в министерстве иностранных дел, такой дизайн будет хорошо представлять Бельгию, ее культуру и искусство.

На первой странице паспорта, например, изобразят красную ракету из серии популярных комиксов про журналиста Тинтина. Появятся внутри документа и смурфики.

В Бельгии паспорт нужен только для зарубежных поездок, внутри страны используется пластиковая карта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.