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В мире

Первый случай гибели человека от амебы Фоулера подтвердили в Южной Корее

Первый случай гибели человека от амебы Фоулера подтвердили в Южной Корее

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Первый случай гибели человека от амебы Фоулера подтвердили в Южной Корее. В национальном агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что погибший мужчина провел в Таиланде несколько месяцев, а после возвращения из этой страны у него наблюдались головные боли, лихорадка, дисфункция речи. Он умер в больнице через 11 дней.

В Роспотребнадзоре отметили, что таких случаев заражения не было выявлено в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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