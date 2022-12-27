Первый случай гибели человека от амебы Фоулера подтвердили в Южной Корее. В национальном агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что погибший мужчина провел в Таиланде несколько месяцев, а после возвращения из этой страны у него наблюдались головные боли, лихорадка, дисфункция речи. Он умер в больнице через 11 дней.

В Роспотребнадзоре отметили, что таких случаев заражения не было выявлено в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.