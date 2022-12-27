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Китай отменит карантин для въезжающих в страну с 2 января

Китай отменит карантин для въезжающих в страну с 2 января

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Китай отменит карантин для въезжающих в страну. Как написали местные СМИ, такие правила начнут действовать с 2 января, несмотря на возражения эпидемиологов. Местные ученые считают, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в начале 2023 года.

Эпидемиологи сообщили, что ситуация с коронавирусом в Китае является напряженной. Национальная комиссия здравоохранения решила не публиковать ежедневную статистику по заболеваемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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