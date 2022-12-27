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Турция обнаружила новые запасы газа на своей территории

Турция обнаружила новые запасы газа на своей территории

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Турция обнаружила новые запасы газа на своей территории в Черном море. Буровое судно "Фатих" нашло месторождение природного газа объемом 58 миллиардов кубометров: его залежи находятся на глубине чуть более трех километров.

Об этом местным СМИ сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как рассказал турецкий лидер, найденный природный газ оценивается на международном рынке в один триллион долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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