Новости мира: авиакомпании отменили более 4,5 тыс рейсов из‑за распространения "Омикрона"

Рождественские планы сотен тысяч человек были нарушены – на праздниках авиакомпании отменили более 4,5 тысячи рейсов по всему миру. А все из-за распространения "Омикрона". Управлять самолетами просто некому, перевозчики говорят, что у них не хватает персонала, экипажи заразились коронавирусом и вынуждены сидеть на карантине. Ожидается, что задержки и сбои продолжатся, и в ближайшее время будут отменены еще сотни рейсов.

Во Франции приняли закон о защите животных, который многие назвали "историческим". По документу в стране в ближайшие несколько лет должны исчезнуть дельфинарии, а бродячие цирки должны будут отказаться от шоу с тиграми, медведями или львами. Всех зверей передадут в зоопарки. При этом животные в обычных стационарных цирках могут остаться, но условия их содержания должны отвечать особым требованиям – в частности, прописывается размер вольеров. Закон также запрещает продавать кошек и собак в зоомагазинах. А те, кто впервые заводит себе питомца, должны будут подписать специальный документ, в котором будущий владелец подтверждает, что знает о потребностях животного и берет на себя все обязательства

Молодого человека, который пытался прорваться в Виндзорский замок в Англии, передали психиатрам. Он сейчас находится в специальном учреждении под наблюдением специалистов. Как пишут британские СМИ, 19-летний парень использовал веревочную лестницу, чтобы перелезть через забор и попасть на территорию резиденции королевы. Его сразу засекли камеры, и охрана довольно быстро задержала нарушителя, при обыске у него нашли арбалет. Произошло это, когда Елизавета II с семьей отмечала Рождество.

В Великобритании открылась вакансия короля острова. Речь идет об острове Пил-Айленд на северо-западе страны. Монарх должен будет управлять баром и гостиницей, а также следить за замком XIV века. Кроме того, правителю придется принимать туристов с апреля по сентябрь, когда работает паромное сообщение. В остальное время король может делать все, что душе угодно. Например, любоваться закатами или наблюдать за тюленями. Кандидата, который успешно пройдет собеседование, ждет коронация. Выглядит это так: будущий монарх садится на деревянный трон, берет в руки старую саблю и надевает шлем, после чего ему на голову выливают несколько ведер алкоголя.

В Чикаго в праздники запустили рождественский поезд, украшенный гирляндами. Он весь сверкает как новогодняя елка, а между вагонами установлена платформа с Санта Клаусом и оленями. Внутри состава тоже все ярко и красиво, а пассажиров встречают сотрудники метро в костюмах эльфов. Поезд будет курсировать до конца декабря, причем местным жителям не сообщают его точное расписание, чтобы сохранить элемент сюрприза.



На западе Японии прошли рекордные снегопады. Из-за непогоды уже отменили почти 50 внутренних рейсов. На дорогах гигантские заторы, а в префектуре Сига в снежную ловушку попала электричка, где ночь были вынуждены провести около 200 пассажиров. За сутки в некоторых районах выпало до 70 сантиметров снега, скорость порывов ветра временами достигает 35 метров в секунду. Метель не утихает уже третий день.