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Королевский биограф назвал причину смерти Елизаветы II

Королевский биограф назвал причину смерти Елизаветы II

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Королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы жизни боролась со множественной миеломой, которая разрушала ее костный мозг. Об этом в своей книге написал королевский биограф.

По его словам, из-за этого могли быть проблемы с подвижностью королевы, так как самыми частыми симптомами болезни являются боли в районе поясницы. Впрочем в свидетельстве о смерти монарха в качестве причины смерти указан преклонный возраст. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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