Королевский биограф назвал причину смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы жизни боролась со множественной миеломой, которая разрушала ее костный мозг. Об этом в своей книге написал королевский биограф.

По его словам, из-за этого могли быть проблемы с подвижностью королевы, так как самыми частыми симптомами болезни являются боли в районе поясницы. Впрочем в свидетельстве о смерти монарха в качестве причины смерти указан преклонный возраст. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

